30隻新生大熊貓四川亮相　向民眾拜早年｜多圖

大熊貓國家保護研究中心近日舉辦「馬上見國寶」新春主題活動，該中心旗下熊貓中心和成都大熊貓繁育研究基地（簡稱熊貓基地）30隻2025年新生大熊貓亮相，在送上新春祝福的同時，集中展現兩大機構2025年大熊貓繁育成果。

本次活動在熊貓中心雅安基地、臥龍神樹坪基地和成都熊貓基地星星產房、月亮產房共布設4個展位。據悉，這也是雅安基地重啟繁育後，大熊貓幼崽的首次亮相。

在熊貓中心臥龍神樹坪基地，大熊貓「玲琅」格外引人注目。作為該基地2025年首隻出生的新生大熊貓，牠已從剛出生時的粉色「小糰子」長成黑白分明的模樣，喜愛攀爬的它時不時圍著樹樁嬉戲。出生體重達238.8克的大熊貓「喬喬」等也輪番亮相，牠們或靜臥觀察，或互相依偎，盡顯憨態。

位於成都的熊貓基地則以遊園會的形式，增添新生大熊貓亮相趣味。星星產房與月亮產房內，「熊生起跑線」比拚、「湯圓碗」打滾、「馬上熊起」木馬列車巡遊等環節依次開展。

亮相的12隻新生大熊貓性格各異、萌態萬千，生動展現活潑天性。「熊貓基地2025年共繁育12胎17隻大熊貓，它們都健康可愛。」熊貓基地副主任李明喜坦言，繁育過程有收穫也不乏挑戰，「最小的出生體重僅50多克，需要加倍關愛和細緻照顧。」

「熊貓中心2025年成功繁育28隻大熊貓幼崽，其中1隻在印尼降生。」熊貓中心副主任李德生表示，「海內外呵護標準和程序一致，保育員每天為牠監測體溫、記錄成長數據，全力守護它健康成長。」

當天，這隻名為「里奧」的大熊貓幼崽從印尼連線亮相，通過鏡頭送上新春祝福。熊貓中心雅安基地內，6隻新生大熊貓幼崽集體亮相。

熊貓中心飼養員蕭永麗介紹，現在正是幼崽的重要學習階段，牠們在母親身邊學習生存技能；飼養員則實行24小時看護，詳細記錄日常行為和習慣，並根據牠們的成長情況及時調整照料方案。

據悉，2025年兩大機構共成功繁育45隻大熊貓。