西安景區「旋轉活馬」爆虐畜爭論 官方受壓取消項目︱有片

遊樂場的「旋轉木馬」是不少人的童年回憶，如果，你騎的是「旋轉活馬」，感覺會否更奇妙？陝西西安有景區趁農曆新年將臨，發揮創意將木馬改為真馬讓遊人體驗，結果引發虐畜爭議，「旋轉活馬」項目被逼提早取消。

騎5分鐘30元人民幣

據《大河報》、《九派新聞》等報道，西安市某一景區近日推出「旋轉活馬」遊樂設施，將六匹真馬固定在金屬架，互相間隔約1米，讓遊客騎在牠們身上，圍著軸心氹氹轉，工作人員則在設施內驅動馬匹不停走動。

西安有遊樂場推出「旋轉活馬」項目引起虐畜爭論。抖音@大虎妞吖

報道指，「旋轉活馬」每次限時5分鐘，費用30元人民幣，推出之後頗受歡迎，遊客要排隊等候體驗。

有遊客將「旋轉活馬」的影片放上網分享，卻引來許多網民留言爭論，是設施疑涉虐畜，「一直轉圈圈馬不會頭暈嗎？」、「抵制動物騎乘」、「馬是聰明的動物，不該這樣對待」、「馬容易受驚，有風險」、「不是都馬年嗎，虐待」；亦有人認為馬應該要走路和被人騎：「這不是挺正常的，不算虐待吧」、「馬就是要動的，這樣既遛了馬，又掙了錢，多好的事」、「以後都別騎馬了，也別讓牛拉犁，也別讓驢拉車，都是虐待動物」，亦有人擔心：「沒活幹的馬甚麽下場？」

涉事景區事後回應事件，指「旋轉活馬」在6日開始運作，原計劃持續到3月8日，承認因輿論壓力決定暫停，以避免爭議。

工作人員指，項目推出以來，馬匹未曾出現受驚或傷人情況。