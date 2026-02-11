母女新疆冰河拍照落水險死 救人勇嚮導衣著成焦點︱有片

內地再有遊客為打卡遇險。新疆已結冰的喀納斯河有母女先後跌入水中，被冰水凍得無力自救，有當地嚮導冒險跑到河對岸，將在零下20℃氣溫又泡在冰河中凍僵的女子救起，而嚮導當時只穿單薄短袖T恤，成為焦點。

現場溫度低至-20℃

紅星新聞報道，2月10日，有網友發帖，指喀納斯河有兩名遊客掉入河內。

現場影片可見，一名身穿粉色外套的女子首先跌落水，即被河水沖去一段距離，另一穿白衣女疑為救女兒也跌入河中，被河水沖到對岸邊。

粉色外套女子獲現場多名遊客聯手救回陸上，但白衣女疑被冰塊卡著，無法自行上岸。在被冰冷河水浸泡下，白衣女很快便面色發白。

一名穿著短袖T恤的男子見狀況危急，立即繞路跑到河對岸救人，但因女子被冰塊卡着，其力氣不夠，於是召喚其他在場者協助，最終成功把白衣女救離冰河。

遊客常越警戒線拍照

救人男子鄧子龍事後向媒體表示，他是當地的司機兼嚮導，當時聽到有人跌入冰河，因情勢危急，便本能地參與救援。他透露，景區內有警戒線，但常有遊客越過拍照，但河邊俱是冰面，容易出現滑入河中的意外。

他透露，意外落水的是兩母女，是自駕遊客，因女兒拍照不慎落水，母親也為救女而跌入河中。鄧子龍解釋，因穿着羽絨會阻礙救人，於是他「什麼都沒想，就把羽絨服一脫」，只穿短袖T恤去救人，卻意外成為話題。

喀納斯景區10日發通報，指事發於10日下午1時半，涉事女子越過警戒線拍照滑入冰河，母親營救時一同跌落被急流沖走。2人獲救後身體狀況平穩。景區重申，遊客不應跨越警戒線進入危險區域。