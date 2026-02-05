Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

見義勇為？︱雲南私家車陷火海 白衣男徒手救三人成熱話︱有片

更新時間：20:28 2026-02-05 HKT
發佈時間：20:28 2026-02-05 HKT

雲南有網民於周三（4日）公開的一段「從起火車輛中救出3人」的影片。事後，救人者的行為和事後雙手燒傷的情況，瞬即引發關注。

據影片所見，一輛私家車倒車期間撞上圍板後無法再啟動，由於有人被困，加上車輛開始冒煙，司機曾試圖拉後座車門或肘擊車窗都失敗。一名白衣男子從遠處飛奔而來。二人搬起石頭砸毀車窗。二人連同第三名男子，從火勢失控的車廂拉出三名乘客。

影片引發廣泛關注，有網民大讚白衣男子，建議他可以申報見義勇為。不過白衣男回覆，遺憾沒未能出事車輛救出副駕的人，自己的手被嚴重燒傷。

白衣男周四（5日）在直播中上現身，講述事件經過。他表示，自己是雲南昭通綏江人，是一名貨車司機，意外發生於2025年3月雲南文山。起火的是一輛網約車，車上一共有5個人，1個人沒救出來。自己燒傷的手目前還在康復中。

《瀟湘晨報》報道，文山州相關部門職員表示，事件於去年在文山州硯山縣發生，該貨車司機（白衣男）行為達不到評選見義勇為的標準。

隨後，文山州政法委工作人員告訴記者，經了解，白衣男子為貨車司機，當時駕駛貨車違規倒車，導致私家車發生事故，交警認定其承擔主要責任。雖然其事後趕來救人，但根據相關規定不符合見義勇為。
 

