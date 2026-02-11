王毅：APEC堅持共商共建共享

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞太經合組織（APEC）峰會今年11月將於深圳舉行，中共政治局委員、外長王毅昨日在廣州出席2026年APEC第一次高官會開幕式，強調要「維護好亞太合作的正確方向」，堅持共商共建共享，實現共同繁榮。

　這次高官會是中國擔任2026年APEC東道主舉辦的首場正式活動，來自各成員經濟體共1400餘名代表與會，圍繞APEC「中國年」主題和優先領域深入討論。香港工業貿易署署長廖廣翔代表香港出席。

相關新聞：「以嶺南風格辦好APEC」 俄媒：普京將出席

今年是中國第三次，也是時隔12年再次主辦APEC。王毅致辭表示，當今世界進入新的動盪、變革時期，區域經濟遭遇「逆風」，在此情況下，APEC更要堅持促進經濟增長、促進人民福祉，堅持分享機遇、實現共贏，中國作為東道主「責任重大、使命光榮」。

外交部昨日宣布，王毅今日將出訪匈牙利，隨後前往德國出席第62屆慕尼黑安全會議，並在「中國專場」發表演講。

日本外相茂木敏充也將出席慕尼黑安全會議，面對中日緊張局勢，外界關注兩國外長屆時會否互動。

