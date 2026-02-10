Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吉林4外賣騎手代購藥物 被判販毒罪成最重囚3年3個月

更新時間：21:35 2026-02-10 HKT
吉林有騎手為獲得受管制的精神藥物販售，在「跑腿」群招攬3名外賣騎手到醫院購買相關禁藥，最終4名騎手被判販賣毒品罪成，主犯判囚3年3個月，其他3名騎手中最重判囚16個月。

最高人民法院新聞局消息指，案中主犯陳某剛於2021年至2023年期間，明知「阿普唑侖」、「佐匹克隆」屬於國家管制的精神藥品，使用本人及他人身份證，到吉林省延吉市兩家醫院購買上述藥物再出售圖利。

陳某剛又在跑腿人員微信群發佈消息，招攬他人代購，最終外賣騎手馬某、盧某輝、馬某義多次到上述兩家醫院購買阿普唑侖、佐匹克隆並販賣給陳某剛。

法院認為，被告人陳某剛、馬某、盧某輝、馬某義明知是國家管制的精神藥品而多次販賣，其行為均已構成販賣毒品罪，且情節嚴重。綜合考慮各被告人涉案毒品數量、地位作用、認錯態度、退繳違法所得及立功等情況，依法判處被告人陳某剛有期徒刑三年三個月，並處罰金人民幣一萬元；被告人馬某有期徒刑一年四個月，並處罰金人民幣五千元；被告人盧某輝有期徒刑一年九個月，緩刑二年，並處罰金人民幣一萬五千元；被告人馬某義有期徒刑一年，緩刑一年三個月，並處罰金人民幣六千元。

 

