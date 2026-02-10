保利新樓盤︱鄭州百萬精裝房變「發霉屋」 地板底滿黑斑有小童肺炎

河南鄭州有民眾投訴，指由保利集團在鄭州開發的一個新屋苑，大量價值百萬元人民幣的精裝修單位入住約兩年，便在地板底出現大面積發霉情況，令家居瀰漫濃烈霉味，有3歲小童更因感染致肺炎，質疑開發商施工有問題。

2024年收樓入住率約五成

據自稱是鄭州高新區保利和光嶼湖逸園的一名業主表示，代表多名鄰居反映，該個由保利開發的屋苑，均是價值百萬元的精裝修單位，屋苑在2024年才收樓，居民2025年陸續搬入，逾1400戶中，目前入住率約五成。



該業主指，自去年10月起，屋苑內陸續有住戶傳出，家中瀰漫濃烈霉味，空氣質素極差。直至有住戶的3歲小孩因長滿紅疹，被醫生診斷為霉菌感染引發的中度特應性皮炎，及初步診斷為肺炎。

消息引爆居民間的健康危機，紛紛仔細找查霉味源頭，發現大量單位的地板下，一層名為「溝槽板」的夾層板材，長滿黑色霉斑，部份更生蟲。許多業主為了安全均搬出家居，在外暫租或入住酒店。

質疑「偷工減料」

業主質疑，實際施工與建築圖則不符，懷疑發展商「偷工減料」。他們指圖則列明地板下的夾層應用水泥填平，但實際卻使用了其他物料。

發展商「鄭州展利置業有限公司」解釋稱，事件是因首年供暖，地暖「返潮」產生冷凝水所致。但業主反駁，許多單位從未開啟暖氣、甚至是未入住的「吉屋」，一樣嚴重發霉。



業主更憤怒的是發展商的處理手法，只肯處理「發霉面積超過三分之一」的「嚴重發霉」單位，令接受檢查的600多間「發霉屋」，只有200多戶符合「嚴重發霉」標準。其他充斥濃烈霉味的單位則懶理。

事件擾攘數月仍未解決，許多業主至今有家歸不得。業主們提出三點訴求，要求發展商徹查發霉根源並公開報告、徹底修復所有問題單位並賠償業主損失，以及追究事件中可能存在的違規施工及監管不力問題。

據人民日報健康客戶端指，黴菌容易隨呼吸侵入鼻腔、支氣管、肺部等人體呼吸系統，嚴重時會誘發肺部感染，還可能累及中樞神經系統，導致真菌性腦膿腫、腦膜炎等嚴重病症。