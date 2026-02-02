Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大掃除︱河南6歲女發燒17日 做漏一事腦遭啃出逾20坑洞

即時中國
更新時間：12:33 2026-02-02 HKT
發佈時間：12:33 2026-02-02 HKT

農曆新年前，家家戶戶也會趁機大掃除。河南有6歲女童，在老屋幫手大掃除後，回家高燒17日，醫院檢查發現腦部已被「啃出20多個小洞」，除成植物人，而元兇是常見於潮濕環境的黴菌。

及時急救方免變植物人

內媒河南電視台「小莉幫忙」報道，河南鄭州1名6歲女童，1月中隨家人回老家為無人居住滿是灰塵及發霉的舊房子大掃除。

女童回家後不久，即發燒不退17天，終於到醫院求診時，經檢查發現腦部竟出現大小不人逾20個坑洞，就像被啃食過一樣。

鄭州大學第一附屬醫院兒童重症霍醫生指，女童感染的是煙麴黴，因其生長力強及孢子直徑小，易入侵到人體內部如肺或中樞神經系統，若長時間未治療具有致命性，幸虧女童在經過急救後已無大礙。

醫生指，相信女童是在大掃除時，沒有戴口罩，吸入大量黴菌，由於兒童免疫系統尚未發展完全，抵抗力比成年人差，與老年人同屬高風險族群，所以發病。

霍醫生提醒，不要讓孩子參與打掃老屋，接觸發霉環境，建議打掃完畢前待在室外，或是攜帶專業醫學口罩如N95，並穿著長袖衣物、戴好口罩再入內，打掃時首要就是先開窗通風，讓空氣流通30分鐘後再進行清潔，且切勿直接用掃把掃地，會揚起大量含有黴菌的粉塵。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
14小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
16小時前
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
02:02
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
16小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
7小時前
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
18小時前
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
7小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
4小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
2026-02-01 13:00 HKT
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT