大掃除︱河南6歲女發燒17日 做漏一事腦遭啃出逾20坑洞

農曆新年前，家家戶戶也會趁機大掃除。河南有6歲女童，在老屋幫手大掃除後，回家高燒17日，醫院檢查發現腦部已被「啃出20多個小洞」，除成植物人，而元兇是常見於潮濕環境的黴菌。

及時急救方免變植物人

內媒河南電視台「小莉幫忙」報道，河南鄭州1名6歲女童，1月中隨家人回老家為無人居住滿是灰塵及發霉的舊房子大掃除。

女童回家後不久，即發燒不退17天，終於到醫院求診時，經檢查發現腦部竟出現大小不人逾20個坑洞，就像被啃食過一樣。

鄭州大學第一附屬醫院兒童重症霍醫生指，女童感染的是煙麴黴，因其生長力強及孢子直徑小，易入侵到人體內部如肺或中樞神經系統，若長時間未治療具有致命性，幸虧女童在經過急救後已無大礙。

醫生指，相信女童是在大掃除時，沒有戴口罩，吸入大量黴菌，由於兒童免疫系統尚未發展完全，抵抗力比成年人差，與老年人同屬高風險族群，所以發病。

霍醫生提醒，不要讓孩子參與打掃老屋，接觸發霉環境，建議打掃完畢前待在室外，或是攜帶專業醫學口罩如N95，並穿著長袖衣物、戴好口罩再入內，打掃時首要就是先開窗通風，讓空氣流通30分鐘後再進行清潔，且切勿直接用掃把掃地，會揚起大量含有黴菌的粉塵。