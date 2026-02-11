跳舞機械人︱新春活動掀搶「人」潮 日薪最高¥8000做到「出煙」

內地的跳舞機械人，在農曆新年檔掀起「搶人」潮，無論商場活動到公司年會助興，也紛紛邀請這些高科技臨時工現身表演，令日薪最高達8000元人民幣。有機械人因「走場」演出過密，甚至出現「鞋底磨爛」、「做到出煙」，需要回廠整修。

訂單排至正月後

綜合《長江日報》、紅星資本局報道，科技感滿滿的跳舞機械人成為今年農曆新年的主角，企業年會、商場展銷、文旅推廣，甚至學校開學等各類活動，也爭相租機械人來表演娛賓或擔任講解員。



報道指，租賃機械人在過年前已開始緊俏，訂單排滿到春節之後，日薪多在5000元左右，部份機械人款式則高達8000元。

據相關銷售指，在正月表演機械人的租賃，單台設備日租調漲500至1000元不等，春節期間漲幅更達100%。

僅具簡單互動功能的基礎版機械人，平均日租2000元，農曆新年間加到3500元。能夠跳舞、舞獅的機械人，則由平日4000元一天，加到6000元；至於可以跳舞的高階機械人，在新年假期的日薪則升到8000元。商家亦傾向接納長訂單，春節期間多以七天起租，短訂單價格或按翻倍計算。

宇樹科技成市場領導者

租賃銷售陳星表示，年前需求主要來自企業年會，目前檔期已滿；春節期間訂單則多來自景區、商場及公園；年後緊接公司開工、元宵活動與學校開學，均是機械人應用的熱門場景。



銷售指，由於機械人表演頻繁，部份一日可能分到三處場地，損耗極大，「鞋底都磨爛了」，甚至「幹冒煙了」需緊急返廠維修。陳星指，有別其他數碼產品，租賃機械人，因技術及損壞風險，一般不讓客戶操作，「返廠一次耽誤半個月不說，維修費也是以萬為單位。」

至於市場熱門的機械人品牌，則是在去年央視春晚中一鳴驚人的宇樹科技，其最新的表演機械人為宇樹U2。其次受歡迎的是智元的「靈犀」系到，當中最暢銷的是靈犀X2青春版，日租身價約3500元。