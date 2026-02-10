Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北上去公廁︱「掃碼睇廣告」獲免費廁紙？ 內媒實測險變訂閱影片

即時中國
更新時間：11:17 2026-02-10 HKT
發佈時間：11:17 2026-02-10 HKT

人有三急要到公廁，豈料身上沒有廁紙就陷入兩難之地。內地有公廁向使用者提供免費廁紙，或安裝廁紙機，民眾只要掃碼看廣告就可免費獲取廁紙。惟有市民發現，即使看過廣告後，仍未有獲免費廁紙。

九派新聞報道，廣西柳州市民朱先生反映，他在河西公園游玩上公廁時，險些被安裝在公廁裡的免費取紙機「坑」了錢。記者來到河西公園進行走訪，發現公園內共有5座公廁，每座公廁都安裝有一台「紙巾寶」免費取紙機。

掃碼後跳至訂閱視頻頁面

記者拿出手機掃描其中一台取紙機的二維碼，發現手機屏幕出現提示，輸入手機號碼是訂閱一款15元/月視頻彩鈴業務。擔心信息洩露，記者決定退出。

記者後來再掃碼，手機出現一個「取紙後3小時內看廣告享免費用紙」頁面，頁面上顯示「取兩張」「取三張」「取四張」選項，記者選取兩張，頁面顯示要支付0.98元（人民幣‧下同）；選取四張則需要支付1.48元。但若選擇「極速取紙」按鈕，屏幕卻跳轉到支付頁面，最終支付費用後，才順利取到紙。

記者發現，在「設備出紙成功」頁面下方，顯示「已支付0.98元，3小時內看廣告可全額減免費用」字樣，點擊下方的「減免費用」按鈕即跳轉到看廣告頁面，記者打開廣告，看完30秒廣告，才能獲得0.49元退款，即看完一條廣告，可退回一張紙的費用。記者支付0.98元，需要看完兩條廣告，且要求在3小時內看完，超時則不能減免。

取紙機被拆除

公園負責人表示，此前為了方便市民如廁免費用紙，他們同意「紙巾寶」運營方安裝免費取紙機。上月底，他們已拆除了公園全部公廁內的免費取紙機。

