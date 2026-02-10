國新辦發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書

國務院新聞辦公室10日發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。

白皮書除前言、結束語外分為五個部分，分別是香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港實現由亂到治走向由治及興、以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。

香港維護國家安全的鬥爭從未停止

白皮書強調，進入新時代，以習近平同志為核心的黨中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。面對香港局勢動蕩變化，中央政府堅持總體國家安全觀，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」原則，支持香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，香港進入從由亂到治走向由治及興的新階段，展現出光明前景。

白皮書指出，香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐，是保護750萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉的實踐，是促進世界和平與發展的實踐。當今世界百年變局加速演進，中國發展環境面臨深刻復雜變化，維護國家安全只有進行時，沒有完成時。中央政府堅定支持香港特別行政區全面准確貫徹「一國兩制」方針，堅定扛起維護國家安全的憲制責任，持續築牢國家安全屏障，以高水平安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

白皮書強調，有了高水平安全的香港，定能戰勝前進道路上的風險挑戰，在動蕩不安的世界中穩如磐石；有了高水平安全的香港，定能主動識變應變求變，廣泛凝聚社會共識，在改革中開創香港發展新局面，實現長治久安和長期繁榮穩定；有了高水平安全的香港，定能充分發揮「一國兩制」制度優勢，更好融入和服務國家發展大局，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業中創造新輝煌、作出新貢獻。