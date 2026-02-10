Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱雖遠必誅 長臂管轄

更新時間：08:49 2026-02-10 HKT
發佈時間：08:49 2026-02-10 HKT

緬北「四大家族」明家、白家犯罪集團的骨幹成員明國平、明珍珍、白應蒼等15名電詐分子，最近在中國境內被執行死刑。不少網民拍手稱快，歡呼「雖遠必誅」。也有的心存疑惑，這算不算長臂管轄？這些外籍電詐分子為何能在中國審判、受刑？中國法院為甚麼能審判發生在緬甸的罪行？

「四大家族」都是華裔，不少為了在中國生活置業享樂方便，買了中國身份證。如明珍珍戶籍雲南臨滄，白應蒼的戶籍為雲南保山，可視為中國籍電詐分子。要收拾他們比較容易，直接要求緬甸方面「交人」。

但被執行死刑的明國平，以及一審結束後病亡的白所成等都是外籍人士，為何也能要求「交人」？北京師範大學法學院教授黃風接受《新京報》採訪指出，這些罪犯主要觸犯了《刑法》中的三大管轄原則：屬地管轄、屬人管轄和保護管轄。「簡單來說，不管你是不是中國籍，不管犯罪地點是否在中國，只要侵害對象是中國公民，中國法律就能依法處置，雖遠必誅。」

這當中最受關注的是「保護管轄」，適用於外籍人員在中國領域外、針對中國國家或公民實施的犯罪，堪稱中國法律對外追兇最鋒利的劍。2011年的湄公河大案，中國已經行使「保護管轄」原則。當年，13名中國船員在湄公河流域被殺害，「金三角」特大武裝販毒集團首犯糯康等4人後來在老撾落網，移交中方，在昆明處死。

說到底，能否執行長臂管轄權，講究的是國家實力和影響力。對於東南亞這些國家而言，中國是天朝上國，不敢得罪，大多數都會選擇司法合作。但是，如果犯罪分子是洋人而且身處歐美，西方國家當然不會交人。即使是中國疑犯潛逃歐美，比如遠華走私案主腦賴昌星1999年潛逃加拿大，也滯留12年，直至中方保證不會判死加拿大才將其遣返。

紀曉華

