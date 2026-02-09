Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

低空經濟︱深圳4.8米闊送貨無人機鬧市墜落 網民：幸無人受傷

即時中國
更新時間：17:13 2026-02-09 HKT
發佈時間：17:13 2026-02-09 HKT

內地積極推動低空經濟，多個城市也推出無人機送貨服務。近日深圳發生送貨無人機墜落意外，一架翼展達4.8米，最大起飛重量120公斤的無人機於觀瀾街道墜機，幸無人受傷，但事件已引起深圳民眾關注無人機飛行安全問題。

最大起飛重量達120公斤

據深圳新聞網報道，近日有網民爆料，指在龍華區觀瀾街道觀湖園，發生送貨無人機作業期間墜落，幸無人受傷。

事故吸引大批民眾圍觀，從現場圖片可見，該無人機已自動打開降落傘，機身整體保持完整。

涉事無人機為豐翼物流無人機，隸屬順豐集團。據豐翼官網，該機型為「方舟80 」，是一款翼展達4.8米，配備144L大容量模組化貨艙，最大起飛重量達120公斤，最大巡航速度時速90公里，屬中型物流無人機。

觀湖園有民眾向媒體表示，現場常有無人機執行配送作業，公園也有擺放相關警示牌提醒市民遊客相關注意事項。

市民盧先生表示，自己經常在公園裡散步，比較常見的是遇到無人機送貨的情況，「特別是週末，無人機送餐更為頻繁」，他指，自己沒有遇到過無人機出現失誤的情況，也相信無人機作業相對安全。

市民晏先生認為，無人機在高空作業是有安全支援的，「但如果砸在人身上，那絕對是個大問題。」晏先生表示，「還是要規劃好航徑，最好能避開人群密集區域以降低風險。」

至發稿時，涉事無人機的公司發表事故公報。

