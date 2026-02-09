Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨國電騙︱柬埔寨遣返312中國疑犯 兩日累計逾400人

即時中國
更新時間：18:21 2026-02-09 HKT
發佈時間：18:21 2026-02-09 HKT

中國與柬埔寨持續聯手打擊電騙集團犯罪活動，柬方於8日晚再度遣返312名中國籍電騙疑犯回中國，連續兩日已遣返超過400名涉及電騙活動的中國籍疑犯。

汪文斌肯定柬方打擊力度

據《柬中時報》報道，這是柬埔寨移民總局連續兩晚採取大規模遣返行動，2月7日晚，柬方以包機，由柬中警方聯合押送110名中國籍電騙疑犯回中國。

相關新聞：柬埔寨電騙︱110名涉案中國人遭遣返 駐柬大使汪文斌現場關注

柬埔寨近日持續推進遣返與驅逐行動，目前仍有大量包括中國籍在內涉嫌從事電詐活動的人員被集中安置，正依法等待驅逐和遣返。

2月7日下午，中國駐柬埔寨大使汪文斌會見副總理兼內政部部長蘇速卡時，高度評價柬埔寨在打擊電詐犯罪方面採取的有力措施，並重申中方堅定支援柬埔寨徹底剷除電詐犯罪活動。

另外，公安部近日統一部署，山東、廣西公安將近期中緬泰聯合清剿緬甸妙瓦底賭詐園區行動中，拘捕的1500餘名犯罪嫌疑人押解回國。截至目前，妙瓦底KK園區630餘棟相關建築物已被全部拆除，相關涉電詐犯罪嫌疑人均已被押解回國，聯合清剿行動取得階段性成效。

 

