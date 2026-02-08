Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨電騙︱110名涉案中國人遭遣返 駐柬大使汪文斌現場關注

即時國際
更新時間：13:50 2026-02-08 HKT
發佈時間：13:50 2026-02-08 HKT

柬中兩國繼續打擊跨境電騙犯罪。《柬中時報》報道，柬埔寨移民總局昨晚（7日）遣返110名涉網絡詐騙案件的中國籍人員，並通過包機方式將相關人員押送回國。中國駐柬埔寨大使汪文斌更親身到場，了解押返工作。

報道指，遣返全過程中，中國警方參與押送，確保移交、登機及出境等環節有序進行。

當晚，相關人員從安置點轉運至機場，再完成身份核查、交接及登機手續，隨後搭乘廈門航空專機返華。

柬埔寨近日持續進行遣返與驅逐行動，目前仍有大量包括中國籍在內涉嫌從事電詐活動的人員被集中安置，正等待驅逐和遣返。

同日下午，汪文斌大使會見柬埔寨副總理兼內政部部長蘇速卡時，重申中方堅定支持柬埔寨徹底鏟除電詐犯罪活動。

