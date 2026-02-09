中國觀察︱軍方何松撤政協 同名同姓烏龍

全國政協主席會議上周五在北京召開，審議通過關於撤銷田學斌、何松政協第14屆全國委員會委員資格的決定。田學斌是前水利部副部長，曾長期擔任溫家寶總理秘書，是今年通報審查的「首虎」。至於何松，不少媒體報道是原中國電子科技集團副總經理，去年中集團官網「集團領導」欄目其簡歷已被撤下。

不過，社交媒體有高人考證，此何松並非「軍工虎」，而是來自軍方的全國政協委員，曾任中央軍委後勤部副部長。去年3月4日，《解放軍報》報道「軍隊政協委員履職盡責情況」，就曾提到「何松委員關注西部陸海新通道建設」。

軍委後勤部正副部長落馬

2022年8月1日，退役軍人事務部舉行接受捐贈儀式，何松以中央軍委後勤保障部副部長身份出現，「國家退役軍人服務中心」還發布了圖片。2024年，《廣西政協報》報道，全國政協調研組來桂調研，當中包括全國政協委員何松。這兩個場合的何松為同一人。聯繫到後勤部門是解放軍反腐重災區，原中央軍委後勤保障部部長張林去年已被罷免全國人大代表職務，此次被撤銷全國政協委員職務的何松應是來自軍方無疑。

中國之大，政壇同名同姓者不少，經常會擺烏龍。二十年前全國人大主席團名單公布，當中包括李小鵬。當時一些媒體就驚呼：前總理李鵬把他的兒子拉進主席團。原來，此李小鵬並非彼「電力王子」，而是世界體操冠軍。

2012年，兩位同名同姓的「陳剛」同時當選為新一屆北京市委常委。一位是北京市副市長陳剛，清華大學建築學院畢業；一位是朝陽區委書記陳剛，北京大學化學系畢業。不過，兩位陳剛命運迥異。清華陳剛不斷被貶，後來因為受賄過億判刑15年。北大陳剛步步高升，現任廣西自治區黨委書記。

中共二十大，汪洋突然名列新一屆中紀委委員，引起外界揣測。原來只是與原全國政協主席汪洋同名同姓，此汪洋是青海省省委常委、紀委書記，2024年獲任命為國務院副秘書長。今年1月，李強當選大連市長。此李強當然不是國務院總理，而是長期在遼寧工作，曾任營口市委書記、遼寧副省長。

紀曉華