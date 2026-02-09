日本眾議院選舉︱胡錫進：高市不是「鐵娘子」而是「攪屎棍」

自民黨在日本衆議院選舉中獲得壓倒性勝利，高市早苗將成爲強勢首相。北京前《環球時報》總編輯胡錫進認為，這將固化中日之間目前的對立和僵持，中方不會在涉及台灣的原則問題上向日方做讓步。他認為高市成為不了「鐵娘子」，而是「攪屎棍」。

中方涉台不會讓步

胡錫進在微博寫下對日本自民黨在眾議院選舉大勝的分析。

去年11月高市早苗就台灣問題發表講話之後，遭中方反擊。胡錫進撰文認爲，高市早苗會在這次選舉後利用她的勝利與中方打心理戰，希望在她不收回錯誤言論的情況下，實現對華關係的突破。但這是她的妄想。無論自民黨在衆議院中獲得多少席位，高市早苗的政治地位獲得了怎樣的鞏固，中方都不會在涉及台灣的原則問題上向日方做讓步。如果日方不覺得這樣僵持下去是損害的話，它對中方的損害只會更小。

胡錫進認為，總體看，日本這次選舉的重大變化是日本這個島國內部的自娛自樂。由於日本在戰略上完全倒向美國，而且國家實力與高峰時期相比嚴重萎縮，它在東亞的戰略杠杆能力大爲減弱。

他指出，如今的中國有能力控制日本帶來的破壞力。中國的實力增長改變了中美戰略博弈的態勢，也很大程度上緩和、管控了與西方各主要國家的分歧。日本右翼雖對華深懷敵意，卻影響不了中國的大事。中國可以把與日本的僵局挂在那裏，長期晾著它。

文章指，高市早苗無論當幾年首相，她都成爲不了自己希望成爲的「戴卓爾撒夫人」。她不是「鐵娘子」，而是「攪屎棍」。戴卓爾當年是站在整個西方與蘇聯對抗的前線，而且西方贏得了冷戰。而高市早苗是背曆史潮流而動，她的對華極端表現與整個西方是反著來的，而且日本的國力與日俱衰。