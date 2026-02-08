Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

緬北明家覆滅︱明珍珍殺人詐騙伏法 庭上為無知愚昧懊悔

即時中國
更新時間：17:40 2026-02-08 HKT
發佈時間：17:40 2026-02-08 HKT

緬北詐騙集團四大家族主要分子先後受審伏法，當中明學昌為首的明家集團，早前有11人被執行死刑，明學昌孫女明珍珍，在法庭上懺悔指對過去的無知和愚昧感到懊悔，願意承擔責任。

據法治在線8日流出的影片，明珍珍在法庭上表示懺悔，她表示：「造成今天這樣的局面，我感到很愧疚，如今我也深刻意識到了自己的錯誤，為自己以前的無知和愚昧感到懊悔。對不起，我願意去承擔該由我承擔的責任。」

而央視會在8日晚，CCTV-1綜合頻道播出特備節目《守望公正· 新時代推動法治處理程序2025年度十大案件》，其中緬北四大家族案，入圍「新時代推動法治處理程序2025年度十大案件」評選。

相關新聞：緬北明家犯罪集團案｜明國平、明珍珍等11名罪犯被執行死刑

據早前報道，浙江省溫州市中級人民法院在2025年9月29日，以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪，判處明家犯罪集團案明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人死刑。

案中11死刑犯，官方於今年1月29日公布，已被執行死刑。

 

