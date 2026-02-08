Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《孤注一擲》主角︱金晨撞車逃逸僅罰¥1500 官指「不構成犯罪」惹質疑

即時中國
更新時間：16:22 2026-02-08 HKT
發佈時間：16:22 2026-02-08 HKT

電影《孤注一擲》主角，內地女星金晨涉嫌撞車後逃逸，日前發文道歉及被部份商品停止代言。官方近日公開處理結果，指金晨「尚不構成犯罪」，對肇事逃逸罰款1500元人民幣，在網上成為熱搜，大部份意見質疑知名人士獲輕輕放過。

避提助理頂包

綜合新黃河、極目新聞等報道，金晨早前被爆在去年3月於浙江紹興撞車後逃逸，由助理頂包，同時涉嫌騙保。


相關新聞：《孤注一擲》主角︱女星金晨涉撞車後逃逸 疑搵助手頂包

金晨於上月底就事件發文道歉，辯稱自己因傷勢較重所以第一時間到醫院就醫，由助理留下處理，並附上滿面血照片作證明。

內媒7日披露浙江政務服務網資料，指金晨在上述事故中，在紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村公車站附近時，發生造成他人輕微受傷或財物損失的交通事故後逃逸，尚不構成犯罪的行為。根據道路交通安全法，決定給予罰款1500元的行政處罰。

消息一出，成為網上熱搜，大部分網民不滿對肇事逃逸處罰過輕，對找助理頂包隻字不提，調侃「以後大家記住這個判例就是標準」、「看來後台不是一般的硬」、「不疼不癢，下次還敢」、「果然背後有推手，欲蓋彌彰」、「果然厲害，無論是公關還是運作能力真的是無敵了」。

相關新聞：《孤注一擲》女主角｜金晨公布受傷照還原車禍真相 致歉後喜之郎果凍代言內容重現

紅星新聞引述陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善指出，金晨被判定「尚不構成犯罪」，核心是未達「刑法」造成重傷或死亡或重大財產損失等「重大事故」標準。另金晨因傷就醫且有同伴處置，無證據證明其主觀上為逃避法律追究而逃離。

 

