《孤注一擲》主角︱女星金晨涉撞車後逃逸 疑搵助手頂包

電影《孤注一擲》主角，內地女星金晨被指肇事逃逸，登上微博等社媒熱搜。據「大皖新聞」，有知情人士透露，2025年3月16日金晨駕駛汽車在浙江省紹興市柯橋區發生交通事故，事後逃逸，讓她的助理留下來背鍋，應付交警的調查。截止目前，金晨方面尚未回應。

網爆保險公司撤案

網友發文中提到，有知情人士稱，徐長青是金晨的助理，事發時駕車的其實是金晨本人。當時金晨駕駛著自己的座駕，副駕駛上坐的是她的經紀人，助理徐長青坐在後座上，交通事故發生後，金晨第一時間和她的經紀人迅速逃離現場，讓她的助理留下來背鍋，應付交警的調查。

事故現場處理完畢後，保險公司開始進入調查理賠階段，他們調看交警隊的監控時發現駕車的司機並不是徐長青，而是車主金晨本人，保險公司隨即在交警隊進行了報案。據悉，金晨方面曾聯繫保險公司要求撤案，保險公司經考慮後撤銷了該報案。

1月29日，紹興交警柯南中隊轄區工作人員稱會反饋上級領導，稍後會有回覆。柯橋區交警部門工作人員也表示，該事故由柯南中隊處理，相關情況已轉達，但「去年的事故查實需要一定時間，具體情況待柯南中隊核實後將進行回覆」。

公開資料顯示，金晨，1990年9月5日出生於山東省濟南市，影視女演員，畢業於北京舞蹈學院民族舞專業。2011年因出演武俠劇《七種武器之孔雀翎》進入演藝圈。代表作《無心法師》、《萌妃駕到》、《十日遊戲》、《凡人修仙傳》等，亦曾主演電影《孤注一擲》。