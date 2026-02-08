網紅景點︱成都「水下書店」明起閉館 泡入湖中1米成賣點
四川成都興隆湖開業不足四年半的湖畔書店，由於外形突出、環境優美，而且有一半泡入湖水中1米的獨特設計，成為遊客打卡熱點，不過，這間網紅書店突然傳出9日起閉店，令外界大感意外。
「從天上掉落人間的書」
據《四川日報》報道，2021年10月30日才開業的興隆湖中信書店，8日突然有網民出帖，指該店告示會在9日起正式閉店，消息引起愛書人及遊客關注。
報道指，有書店職員證實閉店消息，但原因未明，但透露書店在未來會重新開放。
興隆湖中信書店的建築設計，是從249份方案中選出，主題是「一本從天上掉落人間的書，整體外觀猶如一本半開的圖書直插入水底。曲面的坡屋頂造型呼應川西民居傳統，建築表皮的『魚鱗型』肌理，與波光粼粼的水面相得益彰」。
內部結構方面，最大特色是一列玻璃幕牆插入興隆湖水平面1米深，令「水下書店」在網上爆紅，吸引大量遊客前來拍照，感受在水中看書的氛圍。
