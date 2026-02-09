飛天春運︱孝順仔揸¥108萬飛機載父回鄉 時間竟慳……

山東飛機教練趙四方，今年以另類方式帶父親趙興亮從日照回泰安老家過農曆新年，便是駕駛其教學用的小型飛機，避過陸上擠堵的交通，來一個私人訂製的空中春運。身價108萬人民幣的小飛機，穿越300多公里距離耗費2小時，較過去跑陸路的3、4個小時，節省五成時間。

藉機推廣低空經濟

綜合嵐山融媒、極目新聞報道，趙四方是擁有1700小時經驗的飛行教練，2月6日，他駕駛阿若拉SA60L單發雙座小型飛機，帶到日照探望他的父親趙興亮回泰安老家，準備一家團聚過農曆新年，成為山東首次的私人空中春運。

趙四方指，阿若拉SA60L身價要108萬元，從日照嵐山通用機場飛回老家約300多公里，飛機時速約130公里，由於遇上逆風，花費了約兩小時才抵達目的地，相較過去經陸路自駕回鄉的3、4個小時，快了約一半，節省時間外，主要讓父親體驗另類的回家之旅。

首次坐小型飛機的趙興亮表示，能坐到兒子駕駛的飛機，在空中觀看沿途風景，心情特別激動。

趙四方不諱言，盡孝之外，這次駕機返鄉，也是為了推廣低空經濟，吸引更多飛行愛好者，「通過此次低空返鄉活動，為公司做一些宣傳，讓更多人瞭解我們這個行業」。

日照九天航空飛行俱樂部負責人溫先生表示，這次讓教員駕飛機送家人回鄉，除了是圓當事人心願外，也是探索跨區域低空飛行場景的願望。飛行相關費用，均由公司承擔，並會為他們父子提前申請飛行航線。