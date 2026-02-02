春運啟動︱鐵路料載客5.4億人次 年廿八前香港赴京津渝基本售罄

為期40天的中國鐵路春運周一（2月2日）正式拉開帷幕，預計將發送旅客5.4億人次。

據「央視新聞」報道，今年的春運為期40天，到3月13日結束，全國鐵路預計發送旅客5.4億人次，日均發送1348萬人次，同比增長5.0%。按照火車票提前15天售票的規定，今天就能買到除夕的車票。

有市民5時多到西九龍買票

預計返鄉探親旅遊出行需求將更加旺盛，全社會跨區人員流動將達到95億人次，預計創歷史新高。

春運期間全國鐵路高峰購票需求巨大，一些熱門線路、熱門時段、熱門車次依然存在較大的供需矛盾。為此，鐵路部門將最大化增加列車利用效率，全面提升運輸能力。在京廣、京滬、滬昆等主要高鐵幹線通道，將開行夜間高鐵近1000列。在客流高峰日，最高可安排開行旅客列車超1.4萬列，客座能力同比增長5.3%。

據「中通社」報道，目前，香港高鐵直達內地站點增至110個，北上出行返鄉需求旺盛，春節前三天從香港始發前往多個熱門城市的高鐵票「一票難求」。

報道指，2月13日至15日（年廿六至廿八），從香港西九龍前往北京、天津、南京、廈門、西安、重慶、成都、貴陽、長沙、武漢等長途班次的車票昨日基本售罄，前往粵東西北地區以及惠州、佛山、江門、肇慶等珠三角城市的高鐵票也被搶購，旅客需等待候補票或個別班次「撿漏」乃至轉換渠道靈活出行。

今日（2日）7時許到達西九龍高鐵票務大堂，已見到排隊買票的人龍，更有市民表示自己5時多已前來排隊。當中不少人因網上搶不到車票到場「碰運氣」。