AI消費｜「千問」代點奶茶爆單 內地9小時破千萬

「恭喜大家，你們是全世界第一批體驗AI購物功能的人！」春節前，內地各大科網巨頭展開AI紅包大戰，並為AI消費新模式拉開大幕。昨日阿里巴巴旗下AI工具「千問」APP啟動「春節30億大免單」活動，邀請民眾用AI免費點奶茶。活動開始僅9小時，已送出超過1000萬單奶茶，「千問」火速登頂蘋果APP Store免費榜第一。多間奶茶店定單量激增10倍，部分門店因應接不暇臨時關門。

「春節檔」向來是內地互聯網平台與用戶深度互動、培養新消費習慣的關鍵窗口。馬年春節臨近，互聯網平台大戰一觸即發。與2015年微信用紅包殺入支付市場不同，今年的主角變成了AI助手大戰。分析指出，這輪AI消費大戰的目標很明確：讓用戶徹底忘掉「打開十幾個APP比價」的舊習慣，擁抱「一句話交給AI搞定」的新生活。

相關新聞：阿里旗下千問App斥30億發起新春攻勢 免單吃喝玩樂 送大額現金紅包

1月25日，騰訊旗下AI助手「元寶」宣稱，用戶參加活動可分10億元（人民幣，下同）現金紅包。2月2日，阿里旗下AI助手「千問」宣稱投入30億元用於「請客」。不完全統計，百度、阿里、騰訊和字節跳動宣稱的春節紅包大戰投入規模已達45億元。

商家系統崩潰 有門店定單增10倍

此次「千問」免單活動首波時間為2月6日至2月12日，用戶更新軟件後能獲得一張25元（人民幣，下同）無門檻免單卡，每邀請一名新朋友下載軟件，雙方還可各得一張25元免單卡，每人最多可得21張。這些免單卡覆蓋蜜雪冰城、瑞幸咖啡、霸王茶姬、奈雪的茶、滬上阿姨、茶百道、庫迪咖啡等全國30多萬間茶飲咖啡品牌門店，還可以用於在淘寶閃購上買年貨、點外賣。

昨日參與活動的多間茶飲品牌線上定單激增，有門店排到了1000多杯，不少商家因流量過大，系統崩潰。古茗廣州分店內，有消費者通過小程式提前半小時線上下單，但因「千問」接入的訂單排隊量較大，門店人手有限，到店後仍需等待半個多小時才能取餐。據內地「21快訊」引述某奶茶門店人員稱，昨日單量幾乎為前一天的10倍，「每個時間段都很爆。」

茶飲連鎖「滬上阿姨」廣州分店昨日列印出的線上定單幾乎都來自「淘寶閃購」，工作人員表示，活動來得突然，「單量和前一天完全不是一個級別。」因單量過多，多間奶茶店選擇臨時閉店，有網友稱，自己的單子沒有騎手接單，「商家好像也做不過來。」

今次活動開始不久，千問APP迅速登頂蘋果App Store免費應用榜，騰訊元寶和字節跳動豆包分列第2和第3名。多位用戶反映，千問出現服務器「卡機」問題。對此，千問官方回應稱：「正在緊急加資源，全力保障順暢，建議換個時間再來。」

微信出手「封鎖」千問紅包

昨午約5時，千問官方在微博稱，活動上線僅9小時，訂定量已超過1000萬單。通報指，當日網民們對千問說了3000多萬次「幫我買」這個詞，「恭喜大家，你們是全世界第一批體驗AI購物功能的人」。競爭對手騰訊旗下的微信，昨日出手「封鎖」千問紅包。多名用戶發現，千問的春節活動分享口令已被微信限制傳播，直呼這是大廠AI應用間的「商戰」，不過此前微信已相繼屏蔽了自家AI助手騰訊元寶和百度AI助手文心分享的春節紅包。

