海口發生致3死1傷兇殺案 35歲男疑犯畏罪自殺亡
更新時間：09:14 2026-02-07 HKT
發佈時間：09:13 2026-02-07 HKT
發佈時間：09:13 2026-02-07 HKT
海南海口市一小區發生刑事案件，導致3死1傷。警方稱，疑犯已畏罪自殺身亡。
2月6日，海南海口市公安局秀英分局發布警情通報：2026年2月3日8時許，秀英區某小區內發生一宗致3死1傷刑事案件。
警方立即開展偵查工作，確認犯罪嫌疑人為35歲李姓男子。當日下午2時許，犯罪嫌疑人在民警抓捕過程中畏罪自殺身亡。目前，案件正在進一步偵辦中。
警方尚未公佈犯罪動機、死者身份等案件詳情。
