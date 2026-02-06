廣東湛江僧人深夜跳江 傳因寺廟糾紛遭驅離｜有片

廣東湛江吳川市驚傳一和尚跳江自盡。江心島一名僧人周三（4日）晚因與寺廟糾紛未獲妥善解決，選擇跳江輕生。

「師父跳水啦！」現場視頻顯示其弟子在橋邊痛哭，僧人跳江前曾冷靜站立橋墩，救援人員雖到場勸說，但未能阻止悲劇發生，最終僧人跳入江中。

廣東湛江僧人深夜跳江。 網片截圖

廣東湛江僧人深夜跳江，現場有消防到場。 網片截圖

寺院通告

據悉，跳江僧人為釋靜覺，其在留下遺書後控訴當地宗教局官員與回歸寺住持釋x持聯合強迫其離寺。

僧人稱，1月31日早上8點左右，釋x持及其表弟夥同他人將其趕出寺廟並丟出行李，自己並無過失，認爲此舉為獨佔寺廟利益、安排親屬管理。

回歸寺1月30日發通告稱，釋靜覺因違反戒律被遷單，後又拒不配合登記強行入寺。1月26日民宗局與佛協會議一致表決不同意其留寺，寺院遂依法將其驅離。