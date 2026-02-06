Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣東湛江僧人深夜跳江 傳因寺廟糾紛遭驅離｜有片

即時中國
更新時間：16:30 2026-02-06 HKT
發佈時間：16:30 2026-02-06 HKT

廣東湛江吳川市驚傳一和尚跳江自盡。江心島一名僧人周三（4日）晚因與寺廟糾紛未獲妥善解決，選擇跳江輕生。

「師父跳水啦！」現場視頻顯示其弟子在橋邊痛哭，僧人跳江前曾冷靜站立橋墩，救援人員雖到場勸說，但未能阻止悲劇發生，最終僧人跳入江中。

廣東湛江僧人深夜跳江。 網片截圖
廣東湛江僧人深夜跳江。 網片截圖
廣東湛江僧人深夜跳江。 網片截圖
廣東湛江僧人深夜跳江。 網片截圖
廣東湛江僧人深夜跳江，現場有消防到場。 網片截圖
廣東湛江僧人深夜跳江，現場有消防到場。 網片截圖
寺院通告
寺院通告

據悉，跳江僧人為釋靜覺，其在留下遺書後控訴當地宗教局官員與回歸寺住持釋x持聯合強迫其離寺。

僧人稱，1月31日早上8點左右，釋x持及其表弟夥同他人將其趕出寺廟並丟出行李，自己並無過失，認爲此舉為獨佔寺廟利益、安排親屬管理。

回歸寺1月30日發通告稱，釋靜覺因違反戒律被遷單，後又拒不配合登記強行入寺。1月26日民宗局與佛協會議一致表決不同意其留寺，寺院遂依法將其驅離。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
香港情侶深圳酒店親熱 遭針孔攝錄偷拍 男方網上睇片驚見變「主角」
即時中國
3小時前
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 13:29 HKT
藥倍安心︱「吹哨者」鄭曦琳被警方拘捕 涉披露個人資料
01:58
藥倍安心︱網絡起底持續四個月 涉披露受害人姓名、學校、地址等 「吹哨者」鄭曦琳被捕 認發「起底」帖文
社會
4小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
01:34
鍾柔美終認講大話！A0人設崩壞後首度開腔 親解謊言背後真相：冇諗過放到咁大
影視圈
3小時前
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
75歲「影后奇女子」再傳死訊 顏值驚人崇尚黃昏戀傳擁8個男友 曾3次離婚戀過前TVB爆紅小生
影視圈
7小時前
04:52
星島申訴王｜90後揭自提點「搵銀」真相 日做12小時賺少過最低工資 難識女朋友：不如揸的士
申訴熱話
8小時前
畢馬威：私煙銷量激增265% 兩度增煙稅助長私煙 學者憂令年輕煙民「一世都無食過完稅煙」 瓦解現有控煙機制
社會資訊
4小時前
牛頭角長毛男馬路大戰禿頭漢 網民錯重點關注女子車內爬來爬去原因｜Juicy叮
牛頭角長毛男馬路大戰禿頭漢 網民錯重點關注女子車內爬來爬去原因｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 10:50 HKT