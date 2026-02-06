Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江西男銀行提亡父15萬元存款　被要求證明「我爸是我爸」

更新時間：14:41 2026-02-06 HKT
江西九江市一名男子周四（5日）在網上發布影片投訴，其父親去世後，名下仍有約15萬元（人民幣，下同）存款在銀行，他攜帶死亡證明、戶口簿等相關證件前往銀行辦理取款，卻遭銀行拒絕，理由是需證明「我是爸爸的兒子」。

《大風新聞》報道，事主伍先生說，周四上午他和其他親屬帶着家裏的戶口簿、亡父的身份證以及他本人的身份證，來彭澤農商銀行棉船支行辦理領取亡父存款。然而，銀行職員當時竟沒有仔細查看證件，僅表示無法辦理，要求提供公證書，證明「我爸是我爸」。

江西男銀行提亡父15萬元存款被要求公證書。 大風新聞
事主伍姓男子透露，其父於2月2日離世，「我們家庭條件不好，父親等着這筆錢下葬，銀行的人讓我們去做公證，否則無法證明我們的父子關係。」

彭澤農商銀行。 網圖
事件曝光後，引發不少網友抨擊，銀行方面回應稱，並非要求當事人證明「你爸是你爸」，而是依照相關規定辦理，「伍先生父親的存款金額已超過5萬元，按照規定，不論取款多少，都需要提供公證處出具的合法繼承公證書，否則無法支取。」至於存款5萬元以下的小額繼承，領款人可以提供儲戶的死亡證明、身份證明、親屬關係證明等辦理。

對於銀行的說法，伍男表示，目前已收到銀行方面的進一步解釋與處理方案，「雙方仍在協商處理中」。

