駐京觀察：「機王爭霸賽」或登陸春晚

蛇年春晚，宇樹科技憑借「機械人秧歌秀」一舞成名，成功引爆全民對人形機械人關注；轉眼馬年春晚，科技秀升級為「團戰」，多間國產智能機械人扎堆登台，活脫脫一場機械人版「武林大會」。除宇樹科技，魔法原子、銀河通用、松延動力也相繼官宣牽手春晚，4間公司「名號」各不相同：機械人合作夥伴、智能機械人戰略合作夥伴、指定具身大模型機械人、人形機械人合作夥伴。看得網民直調侃：馬年春晚這是要增設「機械人類」節目？乾脆也辦個頒獎禮，評評誰是春晚「機王」！

去年，國產人形機械人以馬拉松、格鬥等高難度「炫技」名場面。但熱鬧後，市場更關心「身懷絕技」的機械人能否融入生活。上述公司得以拿到春晚入場券，核心就在於產品設計偏向場景化落地，其春晚舞台展示也透着務實轉向。

銀河通用直言要在春晚「實地打工」，秀出其具身智能模型在舞台這種複雜多變的環境，自主決策、高效協作的交互能力。這間公司的機械人已進駐寧德時代等大型工廠「搬磚」，在醫院、零售快閃店等場景也實現無人化運營。

魔法原子則拼「情商」，其人形機械人MagicBot Z1被定位感知情緒「小夥伴」，「萌寵」MagicDog側重家庭陪伴；松延動力主打「性價比」，去年推出3.99萬元（人民幣，下同）「後空翻」機械人，售價低於萬元的高性能「Bumi小布米」聚焦家庭教育場景。

這場機械人「團戰」背後，是激烈的市場卡位與高昂的成本博弈。據稱，馬年春晚舞臺席位費高至1億元。行業領軍企業智元機械人雖不參加春晚，卻轉而籌備全球首個由數百台機械人主導的「機械人奇妙夜」大型晚會，唱歌、跳舞、小品、走秀樣樣來，近期上線直播，搶佔熱度。

更值得關注的是，互聯網巨頭已全面進場。騰訊、阿里巴巴、字節跳動等透過投資深度入局，悄然打響「代理人戰爭」，爭奪通向通用人工智能的具身智能入口。2026年或將成為行業「洗牌年」，相信進入馬年，「機王爭霸賽」將進一步升溫。

