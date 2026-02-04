Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球最快︱鏡識科技Bolt跑速10米/秒 刷人形機械人紀錄︱有片

更新時間：16:50 2026-02-04 HKT
發佈時間：16:50 2026-02-04 HKT

人形機械人發展又向前邁進一步。上海鏡識科技2日發布全球首款全尺寸人形機械人Bolt，創下最高峰值10米/秒，相當於10秒可跑畢100米，刷新全尺寸人形機械人的速度紀錄。

鏡識科技指，Bolt的身高175厘米，體重75公斤，名字是向短跑傳奇「飛人」保特（Usain Bolt）致敬。Bolt的跑步峰值速度達10m/s，刷新了全球全尺寸機械人的速度紀錄。而保特的百米世界紀錄是9.58秒。

在鏡識科技發布的短片中，Bolt與公司創始人王宏濤比試，速度完勝真人外，Bolt的步伐一直保持穩定及持續提升速度。

鏡識科技表示，公司的目標是打造賽博運動員，超越生物和人類的極限，稱後會陸續發佈今年的計畫及賽事。

此前，該公司研發的四足機器人「黑豹Ⅱ」曾創下10.3米/秒的奔跑速度，成為全亞洲跑得最快的四足機器人。

 

