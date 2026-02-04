慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫

江蘇疑發生人夫當街活焚姦夫事件。網傳影片顯示，有男子在行人道用噴火器不斷向一名已著火的人噴射汽油，受害人最終全身焦黑活活被燒死。網上消息指，疑兇因不憤妻子出軌，在街頭截殺姦夫。警方至發稿時未就影片有通報。

作案後冷靜抽煙等警察

據網傳影片顯示，一名穿黑外套男子，於晚間在行人道草叢旁，手持一個噴水壺改裝的噴火器，不斷向草叢上一名已著火疑是男性的人噴射汽油，令受害人身上火焰不斷升高。

受害人當時並無呼救，似已失去知覺，跪在草叢上，噴火男則不時為油壺加壓，持續向受害人「加油」。

影片中段，顯示有多輛警車到場，有警員持大幅黑布，蓋上已全身燒焦的受害人遺體身上。

網上有自稱知情者指，事發於2月2日的江蘇，行兇男子疑因妻子出軌，離家數月不歸與姦夫同居。

疑兇曾持刀登門向妻子及姦夫「討要說法」，但反被對方毆打，於是自製噴火器，在街頭截擊姦夫。

自稱目擊的網民指，受害人一度跪地求饒，表示願意賠償疑兇50萬元，但疑兇仍施以毒手，將對方活活燒死。

作案過程被路人拍下，目擊者指，疑兇全程表現冷靜，將受害人明顯燒死後，坐在一旁抽煙，等待警察到場，並表示「早想好了同歸於盡」。

影片至發稿時，仍未有警方通報證實事件。