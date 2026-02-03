江蘇在建大橋塌落致5死 目擊者：七、八人落水︱有片

據新華社報道，江蘇省鹽城市響水縣人民政府3日通報，2日17時46分，由中鐵十二局承建的連申線月港大橋在施工過程中，發生繫桿拱樑塌落事故。2人重傷，搶救無效死亡，3人失蹤。搜救人員3日繼續搜索，於早上11時許，找回3名失蹤者遺體。



據附近商戶表示，自己距離事發地約一公里，塌橋時聽到大橋塌落的聲音。另有目擊者表示，港大橋剛於2025年12月裝上拱樑，建設大橋的工人大多是外地人。事故發生後他到現場，看到水裡有七、八個人，「有人在往岸上爬」。

低溫環境增搜救難度

事故當場造成2人重傷，經送醫搶救無效死亡，3人失聯。



涉事大橋當時正處施工收尾作業，橋面人員集中。救援人員3日仍在通榆河水域搜索，但受低溫環境增加搜救難度。



公開資料顯示，月港大橋是連申線航道千噸級水運通道的關鍵節點，設計主跨95米，採用彎月形系桿拱結構，原計畫於2026年9月通車。



