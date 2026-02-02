Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旅美大熊貓丫丫回國兩年　胖了20公斤「判若兩熊」｜有片

更新時間：21:36 2026-02-02 HKT
發佈時間：21:36 2026-02-02 HKT

旅居美國長達20年的大熊貓「丫丫」2024年返回中國，居住北京動物園。從園方近日公布的最新影片可以發現，原本瘦骨嶙峋、毛髮乾枯的「丫丫」，回國兩年後體態圓潤、毛色烏黑發亮，簡直「判若兩熊」。有關「丫丫」回國兩年多判若兩熊的話題也登上微博熱搜第一。

園方指出，「丫丫」歸國時體重僅75公斤，經過兩年多的專業照護與餵養，目前已增至95公斤，體況評分也從原本的2分提升至4分（滿分5分）。

獸醫評估，「丫丫」目前體重穩定在老年大熊貓的理想區間，整體身體機能良好，已徹底擺脫「皮包骨」狀態。

「丫丫」生於2000年8月3日。2003年4月，尚未滿3歲的「丫丫」與來自上海動物園的雄性大熊貓「樂樂」自北京啟程，經長途飛行抵達美國田納西州的孟菲斯動物園，展開旅居生活。

不過，2021年1月20日，網上曾流傳孟菲斯動物園照料大熊貓不周，指出「丫丫」出現消瘦、刻板行為，以及患上季節性皮膚病與脫毛等問題，引發高度關注。

2023年4月，丫丫結束長達20年的海外生活，順利回國並落腳北京動物園，與知名大熊貓「萌蘭」成為鄰居。如今已26歲的丫丫，相當於人類約80至85歲，屬於高齡長壽老年大熊貓。園方表示，未來將持續提供細緻照護，盼她能在熟悉的環境中安享晚年。
 

