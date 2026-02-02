《解放軍報》3評張又俠落馬 強調清除練兵備戰「攔路虎」

《解放軍報》再就查處張又俠、劉振立等腐敗分子發表評論文章，提出查處張又俠等，是清除影響事業發展的「攔路虎」、「絆腳石」，擠去的是戰鬥力建設的水分。這是《解放軍報》一連3日有針對張又俠等的評論文章。



《解放軍報》今日頭版刊出題為「以強烈的使命擔當攻堅奮進」的評論，文章指出，全軍官兵要把思想和行動統一到黨中央、中央軍委和國家主席習近平的重大決策部署，深刻認識「反腐愈徹底、攻堅愈托底、強軍愈有底的規律大勢」，強調要全面加強練兵備戰，加快先進戰鬥力建設，「隨時準備打仗，隨時能打勝仗」。

中央軍委副主席張又俠落馬。

文章強調，軍隊黨員幹部特別是高級幹部要以被查處的腐敗分子為反面教材，牢記初心使命，樹立和踐行正確政績觀，嚴守思想防線、用權底線、法紀紅線、家風界線，以過硬作風和形象感召帶動部隊。