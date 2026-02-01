解放軍報再評張劉落馬 永遠釘在恥辱柱上

中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼參謀長劉振立1月24日落馬後，《解放軍報》昨日再次發表評論，措詞嚴厲地指查處兩人是「消除重大政治隱患的堅決鬥爭」，「腐敗分子終將被永遠釘在歷史的恥辱柱上」。

題為《堅定反腐必勝、強軍必成的信念信心》的評論指出，十八大以來，以習近平總書記為核心的中共中央堅決有力肅流毒、懲貪腐、除積弊，在新時代挽救、重塑、發展了人民軍隊，強調軍隊「越反腐就越堅強、越純潔、越有戰鬥力」。



相關新聞：解放軍大反腐｜軍報斥張又俠嚴重踐踏軍委主席負責制 「非越反越腐而是越挖越深」

評論接着寫道，腐敗分子終將被永遠釘在歷史的恥辱柱上。對張又俠、劉振立等人的深挖徹查證明，不管職務多高、權力多大，在黨紀國法面前一律平等，「對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深」。

文章坦承，當前儘管要面對一些短期的困難和陣痛，但「戰勝困難、歷經陣痛必將換來新生」，「如同煉鋼時剔除雜質」。文章最後強調，全軍要貫徹軍委主席負責制，「堅決聽習主席指揮、對習主席負責、讓習主席放心」。

上月25日，《解放軍報》曾發社論，指責張又俠和劉振立「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，而去年對同樣落馬的軍委原副主席何衛東、軍委原委員苗華的表述只是「破壞軍委主席負責制」，顯示張、劉的問題更加嚴重。