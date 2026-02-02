緬北白家︱大家長白所成一審後病亡逃「死刑」 子白應蒼等4人伏法

緬北白家犯罪集團，涉嫌詐騙、販毒、殺人、綁架及開賭等罪，成員白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，早前被深圳中級法院判處死刑，白所成之後因病死亡，其餘4人今日（2日）被執行死刑。

白所成一審後病亡

據新華社報道，深圳中級法院收到最高人民法院的刑事裁定書和執行死刑命令後，2日對罪犯白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益4人，執行死刑。臨刑前，罪犯的近親屬進行了會見。

白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益等5人，於去年11月3日，因犯故意殺人、故意傷害、詐騙、販賣、製造毒品、綁架、開設賭場等罪，遭深圳中級法院判處死刑。

一審宣判後，白所成因病死亡，其他被告則上訴，經廣東高級人民法院審理，在去年12月24日駁回所有上訴，維持死刑原判。

據最高人民法院經覆核確認，以白應蒼等為首要分子的白家犯罪集團，在緬甸果敢地區通過自行修建、合作開發等方式設立多個園區，招攬、吸引楊立強等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電信網絡詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫等犯罪，涉賭、詐等資金290餘億元，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。