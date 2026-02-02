中國觀察：張宗遜張又俠 父子上將悲劇

中央軍委副主席張又俠1月24日落馬後，《解放軍報》翌日發社論痛斥「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。《解放軍報》繼前天發表評論指查處張又俠是「消除重大政治隱患的堅決鬥爭」，「腐敗分子終將被永遠釘在歷史的恥辱柱上」，昨天再度發表評論，強調軍中絕不能有腐敗分子藏身之地，「充分認清當前腐敗問題集中查處不是越反越腐」。

年齡最大被查中央領導人

75歲的張又俠創下了反腐記錄——年齡最大被查處的中央領導人，勢必將牢底坐穿。張又俠是中共紅二代，也是解放軍罕見的父子上將，其父是開國上將張宗遜。另一對父子上將是原中央軍委副主席張震與原第二炮兵政委張海陽。不同的是，張震父子圓滿謝幕，張宗遜父子則是悲劇收場。



張宗遜（1908年—1998年）是陝西人，1924年加入中國共產黨，1926年考入黃埔軍校，同年參加北伐戰爭。1927年追隨毛澤東參加秋收起義，直接護毛上井岡山，參加了二萬五千里長征。國共內戰，他擔任西北野戰軍第一副司令員，與彭德懷、習仲勛聯手解放大西北，新中國成立後長期擔任解放軍副總參謀長。

張宗遜在黨內軍隊資歷很老，是中共第七、八屆中央候補委員，1955年被授予上將軍銜，在55名上將之中名列前茅。文革爆發一度靠邊站，林彪事件之後，他於1973年擔任總後勤部部長。不過，毛澤東逝世後，張宗遜寫效忠信給「四人幫」成員江青，文革結束之後就黯然下台。1983年只安排了全國政協委員，連政協常委也不是，與他同期的上將幾乎都官拜國家領導人。

張宗遜有兩個兒子，長子張新俠曾任軍工企業「中國長城工業總公司」總裁，張又俠是次子。旅美作家畢汝諧回憶：張又俠從小就是個鐵漢子，塊兒足(肌肉發達)，掰腕子百戰百勝，無人能敵!他還喜歡打籃球，我至今記得：文革期間，他拍着籃球，豪邁地大呼: 問蒼茫大地，誰主沉浮？我們!我們!!我們!!!

張又俠少年入伍，1979年至1985年參加對越戰爭，屢立戰功，展現了優異的指揮才能。畢汝諧出國前在《北京晚報》看到張又俠團長率部奇襲越軍的報道，便對一位親人說：看來，張又俠要麼光榮犧牲，要麼當高級將領，沒有第三條人生道路。

作為少數具備真正戰場經驗的高級將領，張又俠在軍隊頗具影響力，2012年秋天的中共十八大出任中央軍委委員、總裝備部部長，十九大擔任政治局委員兼軍委副主席，二十大又以72歲高齡連任政治局委員，並且成為排名第一的軍委副主席，但最終因「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託」「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」等「5個嚴重」而身敗名裂。

紀曉華