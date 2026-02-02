Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長租公寓爆雷︱樓市下行期 租金連年下滑入不敷出

更新時間：09:15 2026-02-02 HKT
發佈時間：09:15 2026-02-02 HKT

內地樓市下行期，不少長租公寓因租金下滑入不敷出。安居客研究院院長張波透露，目前租金平均水平相較3年前已下降超過2成。由於內地長租公寓多為包租或自持物業的「重資產模式」，租金連年下滑帶來的市場收益變化，導致一些品牌承壓過重。

相關新聞：長租公寓爆雷︱多地欠租集中閉店 租客突遭停水電未退款趕搬家

數據顯示，2025年全國40個重點城市全年平均掛牌租金約43.3元（人民幣，下同）/㎡/月，按年下降6.4%。內地觀察者網引述張波表示，包租式長租公寓常見的「兜底」，是拖垮運營的重要原因之一，比如長租公寓以3000元/月包租一個單位3年，但發現以2500元以下的價格才能租出去，這就虧了。

多地的魔方公寓被業主解除租約。小紅書＠五官湊合
張波相信，未來長租公寓的方向，將傾向於輸出品牌和管理的「輕資產模式」，「你可能3000塊錢往外租，我負責幫你改善房源、找租客、服務租客，然後我從你3000塊錢房租里面收管理費10%。這種是可以保證盈利的。」

據了解，此次魔方公寓清退潮也主要發生在包租模式店，「輕資產模式」的加盟店基本未受影響。

