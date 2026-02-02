Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長租公寓爆雷︱多地欠租集中閉店 租客突遭停水電未退款趕搬家

更新時間：08:41 2026-02-02 HKT
發佈時間：08:41 2026-02-02 HKT

年關將至，內地長租公寓行業爆雷。知名品牌「魔方公寓」在上海、深圳、廣州等多地門店，近期因拖欠租金被業主方收回場地；萬科泊寓在深圳、武漢、杭州等地亦集中閉店，清退租客。一些租客突遭停水停電，有人感歎「年底差點無家可歸」，不少人緊急搬家後卻仍未收到退款。業內人士分析，長租公寓集中閉店源於租房市場不景氣及租金下滑。

中新網報道，一紙公告函，讓居住在魔方公寓上海金豫路社區的林曉（化名）不得不緊急搬家。1月13日，該社區產權人張貼公告稱，承租人魔方公寓長期嚴重違約，公司已依法解除與其之間的租賃合同，並正式收回該物業。


押金很可能「打水漂」

「產權人沒有強制要求租客搬離，但我們此前交的押金很可能要『打水漂』。」林曉介紹，之前簽署的租賃合同要到2月底才到期，租金2400元/月、服務費340元/月，考慮到後續風險，她決定直接換房。

部分魔方公寓門店則因欠租停電。廣州大石店租戶伍女士稱，她自2023年起便入住魔方公寓，未料去年底開始，斷網斷電事件時有發生。魔方公寓上海碧雲國際店租客劉女士則稱，不少租客緊鑼密鼓搬家時，竟遭遇電梯被業主方停掉。

目前，魔方公寓上海、深圳、廣州等地多間門店均停止運營，部分租客事發後申請的押金、租金退款遲遲未到帳。有深圳產權方人員透露，其在魔方公寓撤場後接手運營管理，發現出租公寓半數房間基本閒置。

出租公寓半數房閒置

企查顯示，魔方（上海）公寓管理有限公司目前已被列「失信被執行人」，涉案金額超1500萬元人民幣，還深陷多宗房屋租賃合同糾紛。

上月，魔方公寓運營方魔樣生活曾表示，魔方對部分門店正在優化，小量門店將關閉或運營主體調整。目前魔方經營正常，同時積極拓展新項目。魔方公寓官網顯示，廣州有13間門店仍在運營。

「我們房租還有半年到期呢，卻突然被停水停電，年底了差點『無家可歸』。」萬科泊寓一名租客表示。不少萬科泊寓租客近期也反映，突然收到通知被要求搬離，涉及深圳、武漢、杭州等地門店。

「現在的問題主要是這幾年租金整體都在下滑。」安居客研究院院長張波表示，長租公寓之前也出過問題，相較2018、19年爆雷的核心是「金融風險」，這一輪爆雷並沒有大規模槓桿參與，主要與房租差價有關，所以顯得相對緩和。 

