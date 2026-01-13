魔方公寓︱深圳多地租客遭限期搬離 房東：被拖欠租金
更新時間：20:29 2026-01-13 HKT
內地租房中介魔方公寓疑似爆雷，繼上海、杭州、武漢、西安等地後，深圳多地也有魔方公寓的租客，因房東收不到租金，被勒令周四（15日）前搬離。
據深圳新聞網報道，龍崗甘坑泊寓及魔方公寓新圍仔村部分租客，元旦後被房東要求在1月15日前搬離。
新圍仔村租客小雨稱收到通知，因管理方魔方公寓拖欠房東租金，租客需在1月15日前搬離。
「原魔方租客的押金、租金我們全部認了，想續租的原合同期限和租金不變。」1月9日，新圍仔村1號的房東說，魔方管理方確有拖欠租金，已通過法律途徑解決。
泊寓監督服務熱線客服表示：除合作到期，或是業主方不合作的，其他門店都正常經營，退租門店的租客，門店會出具體方案。
