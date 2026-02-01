中國海警︱推《執法於海》宣傳片 國旗首與釣魚島同框︱有片

中國海警在《海警法》實施五周年之際，1日發布《執法於海》和《Guarding the Sea》宣傳片，展示中國海警在海上維權、打擊犯罪與實施救援等情況，其中更首度出現國旗與釣魚島同框的畫面。

去年2025年巡航釣魚島357天

據環球網報道，中國海警局1月30日舉行的海上執法專題訪談上，中國海警局局長張建明表示，過去五年裡，中國海警組織釣魚島領海巡航134次，其中，2025年釣魚島巡航天數達357天。

此次則是中國海警首次發佈巡航釣魚島的現場畫面。宣傳片中，一名中國海警執法員與釣魚島「同框」。此外，近些年來多次在中國釣魚島參與巡航的中國海警1306、2303、2305艦也在宣傳片中亮相。

中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所研究員楊霄表示，「雖然此次公開的畫面較短，但可以清晰地看到，中國海警艦船與釣魚島的距離很近，可以肯定的是，這是中國海警艦船在釣魚島領海範圍開展巡航的畫面。」

楊霄指，這反映出近些年來中國海警在釣魚島開展巡航的一種常態，即持續且穩定地位於我釣魚島領海範圍內開展巡航。在中國《海警法》實施五周年之際，中國海警以透明應對炒作，積極且主動地公佈在釣魚島開展巡航執法的相關資訊，這也體現出中國海警依法在釣魚島開展海上維權執法的底氣與決心。

公開驅逐菲國人員畫面

此外，宣傳片中還公開了多段中國海警在南海開展維權執法行動的畫面。其中以較大「篇幅」展現了2024年6月17日，中國海警處置菲軍方人員侵闖仁愛礁的事件。據瞭解，在這場維權執法行動中，面對潑灑不明液體、持槍的菲軍方侵權人員，中國海警執法員毫無畏懼，與菲軍方侵權人員展開針鋒相對的鬥爭，現場繳獲對方槍支彈藥，用時僅6分鐘，成功將外方侵權船隻拖離現場。

「除了反制菲軍方人員惡意衝闖中國仁愛礁強行運補之外，還有中國海警編隊常態化管控黃岩島，以及海警執法員登臨中國鐵線礁的畫面。」楊霄表示，這些維權執法行動都是近些年外部勢力在南海爭議地區掀風作浪，試圖以海遏華的背景下進行。

楊霄指，近些年來，一些周邊國家加大在爭議地區的挑釁力度，在採用暴力手段實質侵權的同時還輔以認知戰等手段，不斷升溫地區局勢。在這種複雜的局面下，中國海警也在不斷地因情施策，依法依規堅決予以反制，不僅做到了「寸海不讓」，還有效管控了海上局勢，在捍衛主權的同時實現了穩定局勢，守護和平。

日本一直聲稱擁有釣魚島主權，稱該島為「尖閣諸島」。