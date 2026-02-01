Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

施紀賢家藏LABUBU 泡泡瑪特倫敦設總部

即時中國
更新時間：09:30 2026-02-01 HKT
發佈時間：09:30 2026-02-01 HKT

「我知道。事實上，我自己也收到一個。」訪問上海的英國首相施紀賢被問到是否知道LABUBU公仔時，回答稱自己家中也有一個。1月31日，英國首相府唐寧街10號發布聲明，宣布中國潮玩品牌泡泡瑪特將把歐洲區域總部設在倫敦。

施紀賢昨日由上海轉往日本，結束4天中國之旅。「英國首相8年來首次訪華，圓滿結束訪問，」首相府聲明提到，施紀賢此行「達成22億英鎊的出口協議，獲得約23億英鎊的市場准入，並鎖定數億英鎊的投資」。

相關新聞：施紀賢東京會晤高市早苗 邀請訪問英國 稱英日關係數十年最牢固

聲明舉例提到，英國威士忌對華出口關稅從10%降至5%，以及泡泡瑪特、奇瑞、海能技術、阿斯利康等多個投資案例。聲明稱，這表明，與中國建立「務實、清醒的關係」具有明顯的經濟效益。

根據聲明，開發LABUBU的泡泡瑪特已確認將倫敦設立為歐洲區域中心，計劃在未來1年內開設27間歐洲新店，包括最多7間英國門店。此外，中國汽車製造商奇瑞確認將在英國利物浦設立歐洲總部。

施紀賢昨與上海市委書記陳吉寧會面，形容此行「充分彰顯了英中合作的廣度和致力於發展長期穩定的全面戰略夥伴關係的決心和信心」。陳吉寧說，當今世界變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，要加強合作，符合兩國利益。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
15小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
14小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
20小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
22小時前
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
影視圈
13小時前
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
2026-01-31 09:00 HKT
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
投資理財
4小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
19小時前