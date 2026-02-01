施紀賢家藏LABUBU 泡泡瑪特倫敦設總部

「我知道。事實上，我自己也收到一個。」訪問上海的英國首相施紀賢被問到是否知道LABUBU公仔時，回答稱自己家中也有一個。1月31日，英國首相府唐寧街10號發布聲明，宣布中國潮玩品牌泡泡瑪特將把歐洲區域總部設在倫敦。

施紀賢昨日由上海轉往日本，結束4天中國之旅。「英國首相8年來首次訪華，圓滿結束訪問，」首相府聲明提到，施紀賢此行「達成22億英鎊的出口協議，獲得約23億英鎊的市場准入，並鎖定數億英鎊的投資」。



聲明舉例提到，英國威士忌對華出口關稅從10%降至5%，以及泡泡瑪特、奇瑞、海能技術、阿斯利康等多個投資案例。聲明稱，這表明，與中國建立「務實、清醒的關係」具有明顯的經濟效益。

根據聲明，開發LABUBU的泡泡瑪特已確認將倫敦設立為歐洲區域中心，計劃在未來1年內開設27間歐洲新店，包括最多7間英國門店。此外，中國汽車製造商奇瑞確認將在英國利物浦設立歐洲總部。

施紀賢昨與上海市委書記陳吉寧會面，形容此行「充分彰顯了英中合作的廣度和致力於發展長期穩定的全面戰略夥伴關係的決心和信心」。陳吉寧說，當今世界變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國，要加強合作，符合兩國利益。