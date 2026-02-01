AI玩具︱兼具陪伴解壓功能 進軍海內外市場

隨着AI技術普及，AI玩具正快速走進海內外消費市場，這些玩具不僅具備娛樂功能，還有陪伴功能。有AI小狗研發者直言，希望用戶能通過和小狗互動，把生活中的負面情緒宣洩出來，讓玩具秒變「解壓搭子」。

玩具之城定單不斷增長

廣東汕頭澄海區是玩具之城，去年10月至11月，當地某玩具有限公司已銷售各類AI玩具超1萬套，近期定單量仍在不斷增長，生產排期已排至3月。總經理沈潤南告訴央視新聞，目前公司已將樣品給到海外客商，「他們逼切需要我們的產品盡快出口，尤其歐美。」



一款AI小狗的研發者高夢陽稱，最近自己正在調試玩具的新功能。這款玩具特點是外形可愛、觸感柔軟，毛茸茸的外表下藏着一顆「科技芯」，能通過智能語音交互，提供互動陪伴，「我們以大模型作為底座，然後加入AI演算法，從而識別人們的情緒輸出，作出相應回答，可以幫助年輕上班族緩解一些焦慮心情，作為情緒垃圾桶。」

然而儘管AI玩具的市場熱度一直在攀升，但消費者在體驗後仍感到不滿足。消費者洪瀚表示，感覺玩具對情緒的識別還有待提升，「我跟它說話交流的過程中，沒有特別多的流暢感，可玩性就會有所下降。」