AI玩具︱深圳華強北個性化改造 90元賦予毛公仔「生命」

AI浪潮下，「中國電子第一街」深圳華強北掀起AI硬體創新風潮。通常而言，購買一隻AI玩具需要幾百元至幾千元（人民幣）不等，但如今在華強北，客戶僅需90元就能在半小時內將一隻普通毛公仔改造成AI玩具。據店家稱，近兩年來門店接到的AI個性化改造定單不勝枚舉，比如幫助遊樂園訂製景點介紹玩偶等，「基本上只要客戶有想法，就能實現」。

▍中國組 ▍

在深圳華強北不足1.5平方公里的土地上，聚集了超11.5萬間商戶，100多萬種電子產品型號幾乎無所不包。大量元器件、製作、設計等企業為降低AI玩具的開發成本提供便利條件，工作人員介紹，去年上半年起AI玩具諮詢和拿貨的需求明顯增長，不少商家都把AI玩具擺在店內顯眼位置。

深圳賽格電子市場商家陳玉偉和妻子18年前就在華強北租下第一個「一米櫃枱」，開始做元器件、晶片電容電阻製作生意。如今AI浪潮之下，他們發現原本在做的DIY模塊也可以是AI硬件模塊的一部分，便開始慢慢轉型，原本的櫃枱也變為倉庫和產品加工間。

即場製作硬件嵌入公仔內

接到央視財經記者提供的AI玩具定單後，陳玉偉開始現場製作，不到半小時，一組經過後台電腦程序調試的硬件就已新鮮出爐，被嵌入一隻新年氣氛滿滿的「舞獅」公仔內部。

央視財經記者嘗試向公仔提問：「華強北市場大不大？」，玩具用清晰的女聲回答道：「華強北超大的好嗎！電子產品天堂，建議先去賽格數碼廣場掃貨，然後去明通數碼城看手機配件，餓了就吃巷子里的牛雜和燒鵝飯，最後記得買根數據線，反正永遠會弄丟！」在被問到能否給大家拜個早年時，玩具又爽快答覆：「當然可以，祝大家新年快樂，紅包收到手軟，體重不長胖」。

AI玩具動輒數百至幾千元

AI大語言模型加持下，可愛的毛絨玩具彷彿一下子有了生命。陳玉偉稱，如今購買一隻AI玩具需要幾百元至幾千元不等，但在華強北，這種改造僅需90元，如果是批量改造，價格將更便宜。

他說，近兩年來，從AI終端產品到工廠AI管理系統，他們接到的AI改造定單不勝枚舉，比如一名開遊樂園的客戶要求訂製一隻樂園專屬玩偶，小孩子只要拿着走到一個景點前，玩偶就會自動介紹景點內容，「客戶所在行業只要有需求，就會來市場找，基本上只要有想法就能實現。」