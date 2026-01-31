Pokemon靖國神社辦活動風波延燒 內地Uniqlo下架寶可夢定製T恤

日本知名遊戲動漫IP寶可夢（Pokemon）官網近日發布消息，計劃於1月31日在供奉日本甲級戰犯的靖國神社舉辦卡牌兒童活動，引發軒然大波。1月30日，寶可夢官網發布公告致歉，稱今後將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。當晚，有網友發帖稱，優衣庫（Uniqlo）UTme特別定製印花T恤下架了寶可夢定製圖案「不擅長變身的百變怪」，原因為「系統內下架」。

在內地優衣庫官方網站，UTme頁面確實已沒有該定製圖案。隨後，優衣庫長沙平和堂城市旗艦店工作人員證實店內確已無法製作印有寶可夢圖案的UTme定製T恤。

《人民日報》：敬畏歷史才有未來

1月30日，人民日報發佈評論評寶可夢事件，全文如下：

近日，日本知名遊戲動漫IP寶可夢關聯活動擬選址靖國神社，引發廣泛質疑和批評。雖然主辦方並非寶可夢官方，但活動信息發佈在其官網上，寶可夢顯然難辭其咎。

寶可夢作為全球知名文化IP，受眾中有眾多青少年。青少年正處於價值觀和歷史認知的形成階段。知名文化IP的一舉一動，不只是商業行為，更可能成為他們認識世界、理解歷史的窗口。相關企業必須承擔起相應的社會責任，不能以娛樂之名淡化歷史的重量。

歷史關乎大義，不容漠視和踐踏。目前，相關頁面已被刪除，寶可夢公司發佈道歉公告，並承諾強化審查機制。但道歉不是終點。在涉靖國神社問題上，寶可夢並非初犯。一個可信任、有溫度的品牌，必須先有一顆敬畏歷史的心。漠視歷史、傷害中國人民感情的品牌，終將被市場拋棄。尊重歷史、珍視和平，是文化IP應堅守的底線，也是贏得用戶的前提。正如網民所言：童年濾鏡碎了可補，歷史底線破了再無未來可言。

據此前報道，寶可夢官網1月30日中日雙語發布公告致歉，全文內容如下：

近期，在我公司運營的「寶可夢卡牌訓練家網站」的活動頁面中，出現了以靖國神社為舉辦地的活動信息。

「寶可夢卡牌訓練家網站」存在如下運營機制：擁有寶可夢卡牌認證資格的個人，可將其主辦的活動信息刊登於該網站。本次的活動本就不宜舉辦，但由於確認過程中的疏漏，其活動信息被錯誤地刊登在活動頁面上。

我公司在發現問題後，第一時間刪除了相關信息，且該活動已被取消。

本次活動信息發布後，收到了來自各方的反饋和意見，在此我們深表歉意。

今後我們將從根本上改變並強化活動信息的審查體系與確認流程，杜絕此類問題再次發生。

我公司將秉持「世界由寶可夢連結」的理念，為確保所有人都擁有良好體驗，不斷改善運營機制。

