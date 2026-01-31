Pokemon道歉｜靖國神社辦卡牌兒童活動 中國官媒怒斥觸碰底線

近日有中國網友在日本知名動漫IP寶可夢（Pokemon）的官網，發現一場原定於今日在東京靖國神社舉辦的「寶可夢卡牌兒童體驗教室」活動。據悉該活動雖非由寶可夢官方主辦，但確實通過其「審核」。事件引發中國網民炮轟，解放軍官媒平台「鈞正平」發文斥責稱，在靖國神社舉辦以青少年為主要受眾的活動，不僅是對歷史正義的踐踏，也與寶可夢所宣導的友誼、勇氣等價值背道而馳，危害深遠。寶可夢官方昨晚發文致歉，稱相關活動已取消。

網友怒指寶可夢「拜鬼」

靖國神社位於東京，是日本供奉約250萬戰死者的神社，其中包括14名二戰甲級戰犯，被視為日本軍國主義侵略擴張的精神象徵。本月28日，有網友發現寶可夢在官網發布一則標題為「在靖國神社舉辦寶可夢卡牌體驗活動！兒童學校in靖國神社寶可夢卡牌教室」的活動預告。截圖顯示，相關活動將於1月31日舉行，每半小時一場，每場限16人，免費參與。

據悉此次活動並非由寶可夢及任天堂直接發起，而是由東京千代田區運動員俱樂部、中介公司株式會社FRD等主辦，寶可夢卡牌體驗是其中一個環節。相關事件曝光後迅速衝上熱搜，中國網友怒指寶可夢「拜鬼」「踩紅線」，要求正式道歉並抵制。

中國官媒亦下場撰文斥責，解放軍「鈞正平（諧音「軍政評」）」發聲稱，靖國神社是東亞受害國人民的集體傷痛禁區。寶可夢作為全球頂流IP，受眾多且大部分為青少年，這類行為極易模糊這一群體的歷史認知，潛移默化誤導其對侵略歷史的判斷，危害深遠。歷史不容輕慢，堅守歷史正義、維護正確史觀，才能支撐一個文化IP行穩致遠。

《環時》：邊賺錢邊損中國利益

北京《環球時報》也發評論指，寶可夢不能一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益。相關活動信息能通過後台審核，堂而皇之地出現在寶可夢官網上，它就有無法推卸的責任。敦促寶可夢及任天堂公司正視此次事件的嚴重性，盡快就審核失察、傷害中國人民感情一事向中國消費者作出誠懇說明和道歉，對一些別有用心的勢力製造事端的企圖也要有所警惕。

寶可夢將徹查防止再發生

寶可夢公司昨日在官微發布道歉公告，稱在活動搜索頁面發布了將在靖國神社舉行活動的信息。由於缺乏盡職調查，該活動被錯誤地發布了，事件發現後活動立即被取消。為防止類似事件再發生，官方將徹底審查並加強活動信息核查系統和審批流程，力求防止再次發生。

中國市場龐大 卡牌銷售以億元計

事實上今次並非寶可夢首次捲入靖國神社風波。北京《環球時報》指出，2016年、2019年寶可夢曾兩次在相關問題上「踩線」，「人們有理由懷疑，這次很可能並非偶然疏漏」。據不完全統計，寶可夢中國市場以數億元計。

曾兩次在相關問題「踩線」

2016年，寶可夢手遊《Pokemon Go》剛上線時，遊戲中的「道館」就設於靖國神社，中國玩家迅速採取行動表達不滿。2019年，寶可夢股東公司Creatures的一名員工公開參拜靖國神社並曬出照片，同樣遭到強烈譴責，最終以公司聲明道歉，稱參拜只是為「新年祈福，本意未有任何政治意圖」收場。

寶可夢IP通過動畫《精靈寶可夢》（中國內地譯《寵物小精靈》），皮卡丘等角色成為經典卡通人物，覆蓋「80後」至「00後」三代人，大眾認知度接近100%。作為全球最賺錢的IP之一，寶可夢多年來在世界上收穫大量粉絲，而中國市場更是其全球戰略中的核心板塊。據內地傳媒不完全統計，2025年寶可夢在中國的卡牌銷售額就突破30億元人民幣，手遊月活用戶穩定在800萬以上，周邊產品常年佔據電商平台銷量前列。