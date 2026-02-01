Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

眼痛就醫取出2.5cm原子筆頭 深圳男：27年前被同學戳眼

即時中國
更新時間：07:30 2026-02-01 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-01 HKT

近日，廣東深圳一男子因眼痛就醫，醫生發現其眼眶處有異物。

在與醫生充分溝通後，方先生同意在全麻下進行左眼眶探查術。術中，醫生在眼眶深處發現一個被增生肉芽緊緊包裹著的白色環狀物，竟是一截埋藏了27年的原子筆頭。

相關新聞：常遭嘲「睜眼跟閉眼無分別」 河南瞇瞇眼大叔動刀「開眼」

相關新聞：肛門塞17cm番薯｜61歲翁劇痛難忍 攪碎、紅酒開瓶器無法取出

至於這原子筆頭的來歷，方先生回憶稱，自己在十八九歲的時候，在一次與同學的爭執中，被筆尖戳眼受傷，當時在醫院縫了3針，檢查說沒有什麼問題。3年後，方先生受傷處出現一個小包塊，但疼痛不明顯，曾照過CT（電腦斷層掃描）檢查無異物。過後不疼不癢，因此他就沒有太在意。

近日，方先生眼中的包塊明顯變大，紅腫加劇，疼痛難忍，他這才就醫，醫生竟在其眼眶內發現一個2.5厘米長的筆頭，比眼球的直徑還長。醫生通過手術將筆頭取出時，筆頭已被增生肉芽緊緊裹住。目前，方先生恢復良好。

醫生特別提醒：若曾有眼部外傷史，即使傷口癒合，如出現局部反覆紅腫、包塊、疼痛或不明原因視力下降，應及時到眼科詳細檢查，必要時結合多種影像手段排查，避免延誤診治。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
14小時前
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
12小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
18小時前
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
影視圈
12小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
20小時前
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
16小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
17小時前
郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確
郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確
影視圈
12小時前