眼痛就醫取出2.5cm原子筆頭 深圳男：27年前被同學戳眼

近日，廣東深圳一男子因眼痛就醫，醫生發現其眼眶處有異物。

在與醫生充分溝通後，方先生同意在全麻下進行左眼眶探查術。術中，醫生在眼眶深處發現一個被增生肉芽緊緊包裹著的白色環狀物，竟是一截埋藏了27年的原子筆頭。

至於這原子筆頭的來歷，方先生回憶稱，自己在十八九歲的時候，在一次與同學的爭執中，被筆尖戳眼受傷，當時在醫院縫了3針，檢查說沒有什麼問題。3年後，方先生受傷處出現一個小包塊，但疼痛不明顯，曾照過CT（電腦斷層掃描）檢查無異物。過後不疼不癢，因此他就沒有太在意。

近日，方先生眼中的包塊明顯變大，紅腫加劇，疼痛難忍，他這才就醫，醫生竟在其眼眶內發現一個2.5厘米長的筆頭，比眼球的直徑還長。醫生通過手術將筆頭取出時，筆頭已被增生肉芽緊緊裹住。目前，方先生恢復良好。

醫生特別提醒：若曾有眼部外傷史，即使傷口癒合，如出現局部反覆紅腫、包塊、疼痛或不明原因視力下降，應及時到眼科詳細檢查，必要時結合多種影像手段排查，避免延誤診治。