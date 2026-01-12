肛門塞17cm番薯｜61歲翁劇痛難忍 攪碎、紅酒開瓶器無法取出

在四川成都，近日一名61歲男子因自行將一根長約17cm、直徑6-7cm的番薯塞入肛門，卡住無法取出，緊急半夜就診，最終不得不接受手術取出。

相關新聞：尿道塞水蛭︱23歲壯男為「奇特效果」做怪事 誤信網上資訊最終痛到面容扭曲

相關新聞：台男肛門塞6cm陶瓷杯 3天無法排便終開刀取出

據成都肛腸專科醫院肛腸皮膚科副主任徐國林介紹，男子於夜間11點將番薯放入體內，凌晨4點因劇痛難忍就醫。該男子起初並未意識到問題的嚴重性，試圖自行解決。然而，直腸受到壓迫，開始出現充血水腫，越來越疼痛。直到凌晨4點，男子雖然感到尷尬但實在無法忍受劇痛，因此緊急前往醫院就診。

由於紅薯呎吋過大，醫生先後嘗試攪碎、使用紅酒開瓶器輔助等多種方式，均未能將異物取出，最終醫生採取 「中轉開腹」 手術成功將番薯取出。

醫生提醒，肛門塞入異物具風險，強烈不建議自行取出，以免造成腸壁受傷或更嚴重併發症，若發生類似情況，應盡快就醫由專業醫療人員處理。