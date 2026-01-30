緬北犯罪集團｜徐發啟被判死緩 涉詐資金逾11億元

據重慶市第五中級人民法院消息，2026年1月30日，重慶市第五中級人民法院一審公開宣判徐發啟犯罪集團案。對被告人徐發啟判處死刑，緩期二年執行；對被告人張龍龍判處無期徒刑；對被告人羅玉軍、習康強、劉世兵判處25年至14年不等有期徒刑，並相應判處沒收財產、罰金等附加刑。

徐發啟。

涉建多個詐騙園區

經審理查明，2019年以來，以徐發啟為首要分子、羅玉軍等武裝頭目為重要成員的犯罪集團，利用徐發啟在緬甸果敢地區的影響力，與電詐犯罪集團合作，陸續修建開設多個詐騙園區實施電信網絡詐騙，涉詐資金超過11億元，並在武裝庇護過程中，夥同電詐犯罪集團故意傷害不服從管理的涉詐人員，致一人死亡、一人輕傷。徐發啟還結伙實施了走私、販賣毒品等犯罪。

重慶市第五中級人民法院認為，被告人徐發啟、張龍龍、羅玉軍、習康強、劉世兵的行為分別構成詐騙罪、故意傷害罪、走私、販賣毒品罪等六項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，依法作出上述判決。

