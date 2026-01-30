女星金晨涉撞車後逃逸疑似監控截圖曝光 喜之郎果凍刪除代言內容

內地演員金晨昨（29）日被爆料指涉嫌交通肇事逃逸，找助手頂包。有網友發布疑似當時交通事故現場監控截圖，車牌號和右下角的時間和爆料者講述及交通事故認定書似乎一致，但截圖上的人不清楚是否金晨。據羊城晚報，1月30日上午，紹興交警柯南中隊工作人員回應稱調查仍在進行中，並否認了網上流傳的「監控拍到金晨在駕車」的信息。針對媒體報道的保險公司曾就該事故報案並撤案一事，工作人員表示需等待上級部門公布調查結果。受這次風波影響，喜之郎果凍官方微博已刪除與代言人金晨相關的全部內容。金晨方面暫無回應。

村民：撞了一道牆

網上流傳的紹興市公安局柯橋區分局交通警察大隊出具的《道路交通事故認定書》顯示，事故時間為2025年3月16日下午5時許，事故地點位於「紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村公交站附近地方」。

據中國藍新聞消息，當地警方證實事故認定書屬實，警方針此事已經成立事故調查組。

網上流傳，疑似當時交通事故現場監控截圖，車牌號和右下角的時間和上述的幾乎一致，但截圖上的人似乎不像是金晨。

據《瀟湘晨報》，嶺下村的一名村民29日表示，他對於去年這宗事故有點印象，還記得當時有車撞到了路邊的一道牆，「花壇那種牆，撞掉一小塊」。當時他在遠處望見了，看到車上好多東西撒出來了，撒了一些車上用品和名片。後來他走過去看，車子已經被拖走了，路上只有些殘渣。那道牆很快也被修好了。這名村民說，他沒看到車上的人，已經過去了很久，也不記得車輛的品牌和顏色，只記得車牌是藍色的。

保險公司回應

對於保險公司是否在交警隊報案，又在金晨的要求下撤銷了報案？報道稱，涉事的中國平安財產保險股份有限公司回應稱，此事已經傳達至紹興中心分公司，正在核實處理中。

另據「大皖新聞」，中國平安財產保險股份有限公司紹興中心支公司工作人員表示，關於網上流傳的「金晨被曝肇事逃逸」事件，經過核實，該理賠報案發生後，按照流程進行現場查勘服務，過程中客戶放棄索賠，公司依照程序對理賠報案予以撤銷。