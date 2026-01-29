Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒生「出事」廣告翻版？ 內地商場宣傳語「踏馬來了」成熱話

即時中國
更新時間：22:06 2026-01-29 HKT
發佈時間：22:06 2026-01-29 HKT

恒生銀行近日在港鐵香港站一則新廣告口號「恒久．恒新」，有市民發現以懶音及反轉讀法演繹，竟變成諧音粗口，即成全港熱話。臨近農曆新年，內地亦因宣傳語句被指成諧音粗口。

西安、蘇州等地多個商場用上「我踏馬來了」「您踏馬來了」等宣傳標語，並發布在社交平台官方賬號上。對此，有網友評論稱「這標語我喜歡」「活人感很強」，但也有網友對此表示質疑。

網民：很搞笑

其中，南京鼓樓吾悅廣場在社交平台曬出馬年創意地貼，其中「您踏馬來了」因表述存在歧義，被部分網友解讀為不文明用語，也有網友認為「很搞笑」。事發後，該商場及時撤除了「您踏馬來了」地貼。

商場工作人員回應稱，當初設計這句宣傳語是想結合「踏馬而上」，營造輕鬆有趣的節日氛圍；但張貼後意識到可能存在爭議，便將其撤下。

早前，馬來西亞一首賀年歌《馬超HIGH》亦因歌詞一句「馬超HIGH」被指讀音酷似廣東話粗口，不單在大馬引起熱話，連廣東網民也紛紛示範唱出歌詞，影片在網上廣傳。

